مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: ظرف یک ماه آینده، باید موضوع برچینی ساختمان‌ها و بناهای الحاقی داخل محوطه مسجد آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مرتضی صفری، در جریان بازدید از مسجد جامع ارومیه به تشریح اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار ارومیه و روند ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه پرداخت و با اشاره به حضور آقای ایزدی به نمایندگی از وزیر میراث‌فرهنگی، گفت: امروز توفیق داشتیم که به بررسی مصوبات سفر وزیر میراث‌فرهنگی و مسائل مربوط به ساماندهی بازار ارومیه بپردازیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه پس از بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از مسجد جامع ارومیه و تلاش‌های جدی استاندار آذربایجان غربی روند اقدامات برای ثبت جهانی این اثر تاریخی سرعت خوبی به خود گرفته است، افزود: در حال حاضر پیمانکار در پروژه مشغول به کار است و اصلاحات لازم برای آزادسازی بنای ساختمان نارون شهرداری در حال انجام است تا بتوانیم مدرسه علوم دینی را به آن مکان منتقل کنیم.

او گفت: ظرف یک ماه آینده، باید موضوع برچینی ساختمان‌ها و بنا‌های الحاقی داخل محوطه مسجد آغاز شود تا بتوانیم به مرحله نهایی ثبت جهانی مسجد برسیم و بازرسان یونسکو بدون مشکل در این زمینه حضور پیدا کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمامی مسئولان ذی‌ربط، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در احیای مسجد جامع ارومیه باشیم.