خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی فردا با ورود یک سامانه ضعیف و زودگذر، در برخی نواحی شمالی و تعدادی از شهر‌های استان شاهد رخداد بارندگی خواهیم بود.

وی افزود: هرچند حجم بارش‌ها قابل ملاحظه و چشمگیر نیست، اما احتمال تشدید مقطعی و نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد که می‌تواند موجب آبگرفتگی‌های محدود شود، همچنین برای ساعات بعدی روز، وقوع رعد و برق نیز دور از انتظار نیست.

به گفته احمدی‌نژاد، این سامانه از اواخر فردا از استان خارج می‌شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین از افزایش نسبی دما و استقرار شرایط پایدار برای روز‌های شنبه و یکشنبه خبر داد و اضافه کرد: از دوشنبه تا پایان هفته آینده یک سامانه بارشی قوی و گسترده وارد استان خواهد شد که فعالیت قابل توجهی خواهد داشت و طی روز‌های آینده جزئیات بیشتر آن در قالب اطلاعیه اعلام می‌شود.