به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چارچوب هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج فارس، دو تیم ملوان بندرانزلی و مس رفسنجان از ساعت ۱۷:۰۰ فردا ۱۴ آذر، در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم میروند.
سید حسین حسینی با کمک هادی طوسی، اسماعیل احمدی و مهدی جبرئیلی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.
شهاب محمدی و مسعود حقیقی هم کمک داوران اتاق VAR این دیدار خواهند بود.