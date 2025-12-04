به گزارش خبرگزاری صداوسیما جعفر قائم پناه در جمع فعالان محیط زیستی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتقاد‌ها از احداث سد‌های ماندگان و خرسان ۳ گفت: با حضور استانداران استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان و همچنین دانشگاه‌های تهران و شهید مدرس مشهد که ذی نفع نیستند کارگروهی تشکیل شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه تحت هر شرایطی، حق و حقوق محیط زیست برایم امری محوری و غیرقابل اغماض است، افزود: هنوز مصوبه‌ای که اجرایی شدن یا نشدن چنین طرح‌هایی را قطعی کند، تصویب نشده است و کار هنوز در مرحله مطالعاتی است مگر می‌شود خلاف این کار را آغاز کنیم.

قائم پناه افزود: اگر بخواهیم مشکل آب کشور را حل کنیم، راه حل، احداث طرح‌های عظیم انتقال آب با حفر تونل‌های طولانی نیست. زیرا راه حل واقعی، اصلاح الگوی کشت و بهینه‌سازی مدیریت در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: قرار نیست در مناطق محروم اقدام به ایجاد شالیزار کنیم، زیرا در بسیاری از مناطق، ظرفیت کشاورزی پایین است و چنین طرح‌هایی هیچ توجیه اقتصادی ندارند؛ به عنوان مثال، فرض کنید هزینه انتقال یک مترمکعب آب به مرکز یک استان، معادل شش یورو، حدود ششصد هزار تومان تمام شود و چه محصول کشاورزی می‌تواند چنین هزینه سرسام‌آوری را توجیه کند؟ به همین دلیل، تمام تلاش من بر این است که گفت‌و‌گو را به سمت تمرکززدایی جمعیتی هدایت کنیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: یعنی جمعیت را به سمت مناطق ساحلی هدایت کنیم نه اینکه آنها را در مرکز کشور متراکم کنیم، این سیاست در مورد استقرار صنعت نیز باید دنبال شود، با این تفاوت که سهم بخش صنعت از آب کشور اساساً بسیار ناچیز است.

وی ابراز کرد: از کل ۹۲ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال کشور، حدود ۷۹ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب به مصارف شرب و صنعت اختصاص دارد که سهم صنعت از این مقدار بسیار کم است؛ بنابراین مشکل اصلی، بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین است.

قائم پناه با اشاره به اینکه در جریان نگرانی مردم هستیم گفت: در دولت و در مواجهه با مسائل محیط زیستی، حتی نسبت به رها شدن یک نایلون در جنگل حساسیت داشته‌ام.

وی با بیان اینکه سد ماندگان فاقد ماده ۲۳ است، گفت: آنچه به شما قول دهم این است که پیام و دغدغه‌های شما را به طور جدی به رئیس جمهور منتقل کنم و همین امروز هم این کار را انجام می‌دهم.