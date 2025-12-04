پخش زنده
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس و نهادهای وزارت بهداشت و درمان این کشور نتوانستهاند از هزاران نفر از کارکنان بهداشت و درمان در برابر مواد شیمیایی سرطان زا محافظت کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه گاردین نوشت شماری از کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که در معرض مواد شیمیایی سرطانزا قرار گرفتهاند، از آسم شدید رنج میبرند و مجبور به ترک شغل خود شدهاند.
به نوشته این روزنامه، خطر مواد شیمیایی سرطانزا در نظام دولتی بهداشت و درمان انگلیس، به "آزبست بعدی" مشهور شده است.
گاردین نوشت شماری از کارکنان بهداشت و درمان انگلیس، پس از این که در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار گرفتند، دچار استفراغ، خونریزی از بینی، مشکلات شدید تنفسی، درد چشم و حتی سرطان شدهاند.
آزبست یا پنبه نسوز یا پنبه کوهی (Asbestos) که در علم زمینشناسی به کانی نامهربان معروف است، در اصل یک کانی سیلیکاتی حاصل از ماگما و در واقع نوعی سنگ آذرین بیرونی و به همین دلیل ریزبلور است، گاهی به این ماده "پشم شیشه" نیز گفته میشود. این ماده سرطانزا بوده و استفاده از آن در اروپا و آمریکا ممنوع است.
روزنامه گاردین نوشت یکی از کارکنان بخش خدمات افراد متوفی در دانشگاه آکسفورد سالها در معرض "فرمالدهید" یک ماده شیمیایی سرطانزا که کارشناسان آن را به آزبست تشبیه کردهاند، در حین آمادهسازی اجساد در آزمایشگاه دانشکده پزشکی بوده است که اکنون و پس از بازنشستگی حتی نمیتواند راه برود، زیرا قرار گرفتن تقریباً روزانه اش با این ماده شیمیایی زندگی او را کاملاً ویران کرده است.
"فرمالدهید" که نام علمی آن متانال است، گازی با بوی تند و زنندهاست. فرمالدهید به آسانی از سوخت ناقص ترکیبهای کربندار به دست میآید و در دود حاصل از آتشسوزی جنگلها و دود خودروها نیز یافت میشود. از فرمالدهید برای نگهداری نمونههای جانوری استفاده میشود.
روزنامه گاردین نوشت شماری از کارکنان سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس که در آزمایشگاهها با مواد شیمیایی کار میکردهاند، به علت نبود نظام جامع حفاظتی، اکنون از عوارض این مواد خطرناک، رنج میبرند. به نوشته این روزنامه، اکنون هزاران کارمند شاغل در آزمایشگاههایی که هر روز از "فرمالدهید" استفاده میشود، در معرض خطر قرار دارند. این ماده شیمیایی در صنایع و فعالیتهای متعدد استفاده میشود مثلا شرکتهای تشییع جنازه کننده و مومیایی کنندگان، دامپزشکان و دانشجویان دانشگاهها در معرض این ماده خطرناکند.
روزنامه گاردین نوشت "فرمالدهید"، که به شکل محلول مایع به نام "فرمالین" شناخته میشود، میتواند برای تولید رزینها و چسب ها، برای حفظ لوازم آرایشی و به عنوان یک ضد عفونی کننده و بخور استفاده شود. همچنین میتواند توسط آزمایشگاهها برای ذخیره نمونههای بافت انسانی استفاده شود. این ماده شیمیایی توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) به عنوان عامل سرطان در انسان طبقه بندی شده است و مقالات تحقیقاتی متعددی آن را با تومورهای بینی و لوسمی در کارگران صنعتی در زمانی که در مدت طولانی در معرض آن قرار میگیرند، مرتبط میدانند. مطالعات همچنین قرار گرفتن در معرض فرمالدهید را با آسیب به دستگاه تنفسی، تناسلی زنانه و سیستم عصبی مرتبط دانستهاند.
به نوشته این روزنامه، محدودیت قانونی فعلی در انگلیس برای قرار گرفتن در محل کار با "فرمالدهید"، هفت برابر بیشتر از حد مجاز اتحادیه اروپا و بالاترین حد تعریف شده در جهان است.