پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از امروز آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، پانزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه، پس از هفت سال وقفه، عصر امروز پنجشنبه در محل نمایشگاه بینالمللی پارک شاهد آغاز بهکار کرد.
آیین گشایش این نمایشگاه با حضور آیتالله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران، نویسندگان و فعالان فرهنگی برگزار شد.
این دوره با حضور ۳۲۰ ناشر و عرضه بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه پذیرای علاقهمندان است.
این نمایشگاه به صورت موضوعی و فروشگاهی چینش شده و خرید را برای متقاضیان و کتابدوستان راحت کرده است. نمایشگاه هر روز صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان و خریداران است.