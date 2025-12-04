آغاز فصل تازه‌ای از توسعه در استان زنجان

در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، وزیر راه و شهرسازی به‌صورت وبیناری دستور افتتاح هزاران واحد مسکن حمایتی و آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی، آموزشی و مذهبی را صادر کرد.