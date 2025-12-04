پخش زنده
در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان، وزیر راه و شهرسازی بهصورت وبیناری دستور افتتاح هزاران واحد مسکن حمایتی و آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی، آموزشی و مذهبی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، با حضور وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه زنجان، ۴۵۷۷ واحد مسکن حمایتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن افتتاح شد.
این واحدها شامل ۳۰۰۰ واحد روستایی و ۱۵۷۷ واحد شهری در مناطق مختلف استان است.
همزمان عملیات اجرایی هشت مدرسه و شش مسجد نیز آغاز شد که در قالب تفاهمنامه با آموزشوپرورش و نوسازی مدارس اجرا میشود.
مجموعههای تجاری به مساحت ۳۵۰۰ متر مربع نیز در این برنامه کلنگزنی شد. پروژههای زیربنایی نهضت ملی مسکن در سایت قیدار از دیگر طرحهای آغاز شده بود.
همچنین عملیات بهسازی ۲۱ کیلومتر از محور زنجان–تاکستان با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان شروع شد. پروژه بهسازی محور قیدار–ابهر نیز در هفت کیلومتر و با ۳۴۰ میلیارد تومان کلید خورد.
پل راهآهن قربلاغ در محور ریلی زنجان–تاکaستان نیز امروز رسماً وارد مرحله اجرایی شد.