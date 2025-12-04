پخش زنده
امروز: -
بیش از صد قطعه زمین برای انتقال صنف موتر سیکلت فروشان به شهرک صنفی مشخص شده که به زودی از طریق قرعهکشی به کسبه واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرماندار ویژه مهاباد در نشست با موتور سیکلت فروشان گفت: تا ۲۰ دی ماه، برابر لیست مورد تایید اتاق اصناف و اداره صمت شهرستان، فرایند واگذاری زمینها در شهرک صنفی کاوه انجام خواهد شد و اصناف شش ماه،، از اسفند تا شهریور ماه فرصت دارند مغازهها را بسازند.
رئیس اداره صمت مهاباد هم از واگذاری بیش از ۱۰۰ قطعه زمین به این رسته، طبق قرعه کشی خبر داد.
در این نشست مقرر شد دهکهای ۱ تا ۵ از تسهیلات ویژهای برای ساخت واحدهای صنفی برخوردار شوند.