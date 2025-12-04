اوسمار ویه در نشست خبری پیش از شهرآورد در اراک، عملکرد هر دو تیم را در هفته‌های گذشته خوب ارزیابی کرد اما در خصوص نتیجه، قولی نداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از شهرآورد گفت: بازی فردا برای هر دو تیم مهم و وضعیت دو تیم در جدول نشان دهنده حساسیت این مسابقه است.

اوسمار ویه را به خبرنگاران گفت: از حضور در اراک بسیار خوشحالم و از همه هوادارانی که در فرودگاه از ما استقبال کردند تشکر می‌کنم، رفتار مردم این شهر بسیار گرم و دلنشین بود.

او گفت: ما برای بازی فردا تمرینات لازم را انجام داده‌ایم و آماده ارائه عملکرد مناسب هستیم.

سرمربی پرسپولیس افزود: عملکرد هر دو تیم در هفته‌های گذشته خوب بوده، ما تمرین لازم را انجام داده‌ایم و امیدوارم مسابقه‌ای باکیفیت را از هر دو تیم ببینیم و اکنون نمی توانم قولی بدهم و بازی را پیش بینی کنم.

اوسمار در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان خود گفت: باکیچ به بازی فردا نمی‌رسد، اما بیفوما شرایط خوبی دارد و می‌تواند در اختیار تیم ما باشد.

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به پیش بینی این مسابقه مهم گفت: در فوتبال، قبل از آغاز بازی نمی‌توان قول قطعی داد، ما در طول هفته تمرینات خوبی داشته‌ایم و بازیکنان در روز‌های قبل زحمت زیادی کشیده‌اند، تیمی که برنامه‌هایش را خوب اجرا کند، برای برتری شانس بیشتری دارد.