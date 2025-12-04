در آیینی برگزارشده همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مادران و همسران شهداء با بازخوانی نقش زنان در استواری خانواده‌های ایثارگر، بر ضرورت پاسداشت میراث معنوی شهدا تأکید کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ به‌مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، آیینی با حضور جمعی از مادران و همسران شهدا برگزار شد، در این مراسم، حاضران با یادآوری نقش الهام‌بخش حضرت‌ام‌البنین (س) در پشتوانه‌سازی برای فرهنگ ایثار، از صبر و ایستادگی زنان خانواده‌های شهدا به‌عنوان الگویی ارزشمند یاد کردند.

مادران و همسران شهدا در سخنانی، ضمن بازخوانی نقش زنان در پایداری و انسجام خانواده‌های ایثارگر، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن ارزش‌ها و میراث معنوی شهدا تأکید کردند.

آنان بیان داشتند که تداوم راه شهدا نیازمند توجه ویژه به فرهنگ ایثار، انتقال آن به نسل‌های آینده و برنامه‌ریزی برای پاسداشت این سرمایه عظیم معنوی است.