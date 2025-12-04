پخش زنده
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی از برگزاری آزمون مصاحبه زبانهای خارجی (انگلیسی، ترکی و استانبولی) ویژه فعالان گردشگری خبر داد.
رضا حیدری، از برگزاری آزمون مصاحبه زبانهای خارجی (انگلیسی، ترکی و استانبولی) ویژه فعالان گردشگری خبر داد و اظهار کرد: این آزمون، ۱۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۵۵ نفر از داوطلبان و فراگیران دورههای گردشگری، راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی، و مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان برگزار شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: این آزمون بهمنظور تأمین بخشی از نیروهای حرفهای بخش گردشگری استان طراحی شده است، ما به دنبال ارتقاء سطح خدمات گردشگری در آذربایجان غربی هستیم و برگزاری چنین آزمونهایی میتواند به افزایش کیفیت خدمات و جذب گردشگران بیشتر کمک کند.
او ادامه داد: زبانهای خارجی بهعنوان یکی از مهارتهای کلیدی برای فعالان این حوزه محسوب میشود و ما در تلاشیم تا با ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی، زمینه رشد و توسعه صنعت گردشگری را فراهم کنیم.
حیدری گفت: این اقدام نشاندهنده توجه ویژه مسئولان به اهمیت آموزش و بهکارگیری نیروهای متخصص در صنعت گردشگری است که میتواند تأثیر مثبتی بر رونق اقتصادی استان داشته باشد