

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی هفته چهارم لیگ دسته یک تفنگ مردان که به میزبانی زیگورات برگزار شد، کوثر ولایت مقابل مقاومت قم پیروز شد و ایرانیان زیگورات از سد تیگرا گذشت.

نتایج فینال هفته چهارم لیگ دسته یک تفنگ مردان به شرح زیر است:

کوثر ولایت ۱۶-۲ مقاومت قم

ایرانیان زیگورات ۱۷- ۷ تیگرا

در پایان دور مقدماتی هفته پنجم لیگ دسته یک تپانچه مردان که به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی فدراسیون پهلوانی برگزار شد و دانشگاه علمی کاربردی فدراسیون پهلوانی مقابل شهید لطفی هوافضا به پیروزی رسید، تیم شهدای اقتدار از سد هیات اردبیل گذشت و هیات فارس و پاس به ترتیب برابر تیگرا و فینیکس به برتری رسیدند.

نتایج فینال هفته پنجم لیگ دسته یک تپانچه مردان به شرح زیر است:

شهید لطفی هوافضا ۱۶ - ۱۴ دانشگاه علمی کاربردی فدراسیون پهلوانی

شهدای اقتدار ۱۶ - ۱۰ هیات اردبیل

هیات فارس ۱۶ - ۲ تیگرا

پاس ۱۷ - ۱۵ فینیکس