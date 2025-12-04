استاندار ایلام در بازدید از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری استان، بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از سرمایه‌گذاران و تسریع در روند اجرای طرح ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام در بازدید از چند طرح مهم سرمایه‌گذاری که با حضور دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام شد، گفت: در جمع‌بندی این بازدید‌ها بر لزوم رسیدگی به مسائل مرتبط با مالیات، تأمین اجتماعی، نحوه بازپرداخت تسهیلات و ارائه کمک‌های لازم برای اخذ تسهیلات جدید تأکید شد تا از ظرفیت حضور سرمایه‌گذاران در استان حمایت شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، توسعه صنعت گردشگری، ایجاد ارزش افزوده و تقویت چرخه اقتصادی استان محقق خواهد شد و از سوی دیگر پرداخت‌های مالیاتی و سهم تأمین اجتماعی نیز افزایش می‌یابد.

استاندار تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با حضور میدانی در بازدیدها، مشکلات و دغدغه‌های به‌حق سرمایه‌گذاران را از نزدیک بررسی کرده و با تلاش بیشتر، روند اجرای طرح‌ها را تسهیل و زمان بهره‌برداری را تسریع کنند.