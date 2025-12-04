به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسابقه ویلچررانی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولان با شرکت مددجویان خانم و آقای آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت و با حضور اسماعیلی مدیر عامل آسایشگاه، کارکنان وجمعی از مسئولان برگزار شد.

اسماعیلی مدیرعامل آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت هدف از برگزاری این مسابقات را، ایجاد فضای مناسب برای رقابت سالم و روحیه بخشی به توانخواهان عنوان کرد و گفت: آسایشگاه معلولین و سالمندان رشت، مجموعه‌ای مردمی است که درحال حاضر میزبان ۵۰۰ مددجو است.

در پایان این مسابقه به افراد برگزیده، جوایزی اهدا شد.