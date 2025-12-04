وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر اینکه توافق صلح روسیه و اوکراین آینده اروپا را تعیین خواهد کرد، گفت: هیچ مکانی مناسب‌تر از ترکیه برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌های صلح نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ هاکان فیدان که در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل شرکت کرده است اظهار داشت: ما این موضوع را با میزبانی و مدیریت سه دور نشست در استانبول در تابستان گذشته ثابت کردیم و طرف‌ها در هر سه نشست با رضایت کامل آن را ترک کردند.

فیدان با اشاره به رایزنی‌های خود با همتایان اروپایی و ناتو افزود: این گفت‌و‌گو‌ها عمدتاً بر جنگ روسیه و اوکراین، تلاش‌ها برای یافتن چارچوبی برای صلح و مسائل گسترده‌تری که ترکیه در آنها نقش مرکزی دارد، متمرکز بوده است.

وی با بیان اینکه همچنان با احتیاط به روند صلح روسیه و اوکراین امیدوار است گفت: مهمترین موضوع این است که میز مذاکره را ترک نکنید و اگر با نیت آشتی بنشینید در نهایت به توافق خواهید رسید.

وزیر خارجه ترکیه همچنین اظهار داشت: استیو ویتکاف میانجی آمریکایی توانایی‌های لازم را برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها دارد. ترکیه معتقد است روسیه و اوکراین به‌زودی مواضع مثبت‌تری نشان خواهند داد. روسیه رویکرد مثبتی دارد و فکر می‌کنم اوکراین نیز به‌زودی موضعی مثبت ارائه خواهد کرد. هرگونه توافق نهایی تنها به معنای پایان جنگ نخواهد بود بلکه آینده اروپا را شکل خواهد داد.

وزیر خارجه ترکیه ادامه داد: همه در حال محاسبه ریسک و منفعت هستند. در چنین فضای پیچیده‌ای روشن کردن اهداف و متمرکز کردن طرف‌ها بر آنها اهمیت بیشتری یافته است.