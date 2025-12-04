آغاز رقابت هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج در ملکشاهی
هفتمین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور ۸۰ شرکتکننده از شهرستانهای مهران و ملکشاهی، صبح امروز در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ این رویداد که به مدت ۱۲ ساعت بهصورت حضوری و ۳۶ ساعت بهصورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت، با هدف شناسایی استعدادهای نو، تقویت جریانسازی رسانهای و ارتقای توان تولید محتوای بومی برگزار شده است.
شرکتکنندگان در قالب تیمهای خلاق، در حوزههای پویانمایی، بازیهای موبایلی، نرمافزارهای تلفن همراه و هوش مصنوعی به رقابت میپردازند، آثار برتر پس از داوری، به مرحله استانی راه خواهند یافت.
این رویداد فرصتی برای نمایش توانمندیهای جوانان منطقه در عرصه تولید محتوای دیجیتال و بستری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بومی به شمار میرود.