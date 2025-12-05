پخش زنده
عملیات اجرایی مرحله دوم طرح عمرانی بلوار کشاورز جنوبی در روستای جلالآباد شهرستان نجف آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجفآباد از آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی در محور غربی بلوار کشاورز جنوبی واقع در روستای جلالآباد خبر داد گفت: مرحله نخست این طرح در سه ماه گذشته در محور شرقی بلوار با موفقیت اجرا شده بود.
توشقانیان افزود: مرحله دوم این طرح به طول ۵۰۰ متر در قالب زیرسازی کامل محور، اجرای جدول و کانیوو و اجرای عملیات آسفالت با اعتبار تخصیصی: ۲۰ میلیارد ریال است.
وی گفت: این طرح با هدف بهبود دسترسی، افزایش امنیت تردد و ارتقای کیفیت زیرساختهای روستایی در حال اجراست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نجفآباد برنامهریزی کرده است تا عملیات عمرانی در زمان مقرر و با رعایت استانداردهای فنی به پایان برسد.