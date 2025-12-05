به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نجف‌آباد از آغاز مرحله دوم عملیات عمرانی در محور غربی بلوار کشاورز جنوبی واقع در روستای جلال‌آباد خبر داد گفت: مرحله نخست این طرح در سه ماه گذشته در محور شرقی بلوار با موفقیت اجرا شده بود.

توشقانیان افزود: مرحله دوم این طرح به طول ۵۰۰ متر در قالب زیرسازی کامل محور، اجرای جدول و کانیوو و اجرای عملیات آسفالت با اعتبار تخصیصی: ۲۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: این طرح با هدف بهبود دسترسی، افزایش امنیت تردد و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های روستایی در حال اجراست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نجف‌آباد برنامه‌ریزی کرده است تا عملیات عمرانی در زمان مقرر و با رعایت استانداردهای فنی به پایان برسد.