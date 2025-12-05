پخش زنده
با پیشرفت چشمگیر در طرح اقدام ملی؛ گاز ۱۳۵ واحد در مجموعه ۱۵۱ واحدی نهضت ملی مسکن شهرستان مبارکه نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مبارکه استان از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی در طرح اقدام ملی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که انشعاب گاز ۱۳۵ واحد از مجموع ۱۵۱ واحد این مجموعه نصب شده و واحدها آماده ورود به مراحل پایانی بهرهبرداری است. امینالرعایا با بیان اینکه تامین زیرساختهای خدماتی از اولویتهای اصلی بنیاد در این طرح ملی است، گفت: نصب انشعاب گاز یکی از مهمترین بخشهای آمادهسازی واحدهاست و این مرحله با کیفیت مطلوب و در موعد مقرر محقق شد.
وی، با اشاره به پیگیریهای بنیاد مسکن و همکاری دستگاههای خدماترسان افزود: برای تکمیل باقیمانده عملیات، هماهنگیها با سرعت بیشتر در حال تحقق است و تلاش میشود هیچ وقفهای در روند تحویل واحدها ایجاد نشود.
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مبارکه تأکید کرد: متعهد هستیم واحدها را پس از تکمیل همه زیرساختها و خدمات ضروری، در کوتاهترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل دهیم.