به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مبارکه استان از پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی در طرح اقدام ملی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که انشعاب گاز ۱۳۵ واحد از مجموع ۱۵۱ واحد این مجموعه نصب شده و واحدها آماده ورود به مراحل پایانی بهره‌برداری است. امین‌الرعایا با بیان اینکه تامین زیرساخت‌های خدماتی از اولویت‌های اصلی بنیاد در این طرح ملی است، گفت: نصب انشعاب گاز یکی از مهم‌ترین بخش‌های آماده‌سازی واحدهاست و این مرحله با کیفیت مطلوب و در موعد مقرر محقق شد.

وی، با اشاره به پیگیری‌های بنیاد مسکن و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: برای تکمیل باقی‌مانده عملیات، هماهنگی‌ها با سرعت بیشتر در حال تحقق است و تلاش می‌شود هیچ وقفه‌ای در روند تحویل واحدها ایجاد نشود.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مبارکه تأکید کرد: متعهد هستیم واحدها را پس از تکمیل همه زیرساخت‌ها و خدمات ضروری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل دهیم.