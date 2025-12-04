پخش زنده
رئیس جمهور گفت: هر آنچه در جریان سفر امروز تصویب شد، قطعاً با اشتیاق و افتخار آن را اجرا میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جمهور در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: وقتی مردم میگویند از دولت ناراضی هستیم قصور قطعا از ناحیه ما مسئولان در خدمت رسانی است.
دکتر پزشکیان افزود: اگه کسی در جامعه از سیستم ناراضی است مدیر آن مجموعه باید خود را اصلاح کند. من اختیارات لازم برای رفع مشکلات و خدمات رسانی به مردم را به مدیران دادهام و باید مشکلات و گرفتاریهای مردم را برطرف کنند.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روز کل تحقیقات و مطالعات دشمن به کار گرفته شد ولی همین مردم آمدند پشت سر رهبر و دولت ایستادند و به دشمن جواب دندان شکن دادند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با افتخار باید مشکل مردم را برطرف کنید، افزود: این فرصت را خدا به ما داده است، ما خادم مردم هستیم همانطوری که مردم در سختیها با ما کنار آمدند ما نیز باید با سعه صدر صحبتهای آنها را گوش و مشکلات آنها را برطرف کنیم.
دکتر پزشکیان عنوان کرد: داریم تلاش میکنیم تا جای که میتوانم به مردم خدمت کنیم، فقط به این امید که بتوانم به این مردم خدمت کنم همه مشکلات را میپذیرم، سیاست محله محوری را راه اندازی کردیم تا مردم در رفع مشکلات خود سهیم باشند.
وی با تاکید بر اینکه مردم لایق بهترینها هستند، خاطر نشان کرد: اگر با وحدت و انسجام بتوانیم به جنگ مشکلات و موانع برویم بدون شک موفق هستیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: اگر ما با مردم با انصاف برخورد کنیم، مردم در مقابله با مشکلات نیز به ما کمک میکنند. نباید به یک عده امتیاز بدهیم به یک عده ندهیم. اینها همه به نحوه خدمت گذاری ما برمی گردد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آن چیزی که مصوب شد ما با قدرت اجرا خواهیم کرد، افزود: ما حرفی نمیزنیم که انجام ندهیم، نزدیک هفت میلیون میلیارد تومان طرح پیشتر در کشور کلنگ زنی و نیمه کاره رها شدند این خطاست و منجر به گلایه و نگرانی مردم میشود.
وی با اشاره به اینکه با مجمع نمایندگان استان جلساتی را برگزار میکنیم، عنوان کرد: من از سرمایه گذار حمایت میکنم. باید توسعه متناسب باشد، زیرا توسعه بدون تناسب فاجعه است.
دکتر پزشکیان تاکید کرد: تصمیمات دولت نظرات تحقیقات کارشناسی کارشناسان هر منطقه است، ما کاری نمیکنیم که محیط زیست ما خراب شود، هر جا هم تصمیم گرفتیم و متوجه شدیم غیر علمی است بدون شک آن را لغو میکنیم.
رئیس جمهور عنوان کرد: طرح میان کاله در حال اجرا بود و قوا هم تایید کردند ولی محیط زیست را تخریب میکرد، این طرح را لغو کردیم. به مردم به گونهای اطلاعات اشتباه ندهیم که نسبت به انقلاب و نظام بدبین شوند.
رئیس جمهور عنوان کرد: مردم ارباب رجوع ما هستند باید در حد وسع و توان مشکلات آنها را برطرف کنیم، بار مسئولیت رفع مشکلات مردم برعهده مسئولان و مدیران است و مقام معظم رهبری بارها فرمودند با مردم خوشرفتار باشید.
وی اضافه کرد: ما به عهد خود در اجرای مصوبات پایبند هستیم، نمیشه به مردم قولهای بی اساس داد و با مشارکت مردم خیلی از کارهای بزرگ میتوان انجام داد.