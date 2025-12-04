بنیاد برکت ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به ۲۵۰ کارگاه تولیدی پوشاک در شهرستان خمین پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بنیاد برکت در شهرستان خمین ۲۵ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به ۲۵۰ کارگاه تولیدی پوشاک پرداخت کرده است.

تسهیل گر بنیاد برکت در شهرستان خمین با اعلام این خبر گفت: قرار است تا پایان سال به ۵۰ کارگاه دیگر خیاطی تسهیلات کم بهره بانکی پرداخت شود.

احمد محمدزاده افزود: با پرداخت این تسهیلات برای ۱۰۰۰ نفر در شهرستان خمین شغل ایجاد می‌شود و کارگاه‌های کوچک و خانگی بسیاری فعال می‌شود.

آقای عقیل اعتمادی یکی از کارآفرینان برتر شهرستان خمین است که توانسته درانبار متروکه قورچی باشی خمین کارگاه تولید پوشاک زنانه راه اندازی کند و حرفه خیاطی را به بیش از ۱۵۰ بانو آموزش دهد.

در کارگاه تولیدی او دو هزار دست انواع پوشاک زنانه به صورت هفتگی تولید می‌شود.

آقای مهدی شریفی هم از دیگر کارآفرینان شهرستان خمین است که توانسته با دریافت تسهیلات کم بهره بنیاد برکت در شهر خمین کارگاه کوچکی ایجاد و برای بانوان بسیاری به صورت مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد کند.

در کارگاه تولیدی او هم سالانه ۶ هزار دست پوشاک مدارس، ۳ هزار دست انواع لباس‌های کارگاهی و سایر پوشاک تولید می‌شود.

تسهیل گر بنیاد برکت در استان مرکزی هم گفت: از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۳ هزار و ۵۰۰ کارگاه تولیدی با تسهیلات اشتغالزا و حمایتی در استان مرکزی راه اندازی شده است.

ایمان انصاری افزود: به این واحد‌های تولیدی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره اعطا شده و برای سه هزار نفر در روستا‌ها و شهر‌های مختلف استان شغل ایجاد شده است.