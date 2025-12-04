به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ آزمون استخدامی گروه صنعتی ایران ترانسفو صبح امروز در دانشگاه زنجان با حضور ۲ هزار و ۱۷۰ داوطلب دختر و پسر استان زنجان برای تصاحب ۲۲۰ عنوان شغلی برگزار شد.

گروه صنعتی ایران ترانسفو چند سالی است که نفرات جدید خود را از طریق برگزاری آزمون استخدامی در دانشگاه زنجان برگزار می‌کند.

این گروه صنعتی تلاش کرده نفرات جدید خود را از طریق آزمون استخدامی جذب کند تا فرصت رقابت و شایسته‌سالاری را از جوانان زنجانی دریغ نکند.