به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روستایی انقلابی با ۱۷ شهید گلگون کفن که ۴ شهید آن جاوید الاثر و زیر ۱۵ سال سن داشتند وبرای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی از جان خود گذشتند.

روستای قپچاق یکی از پرافتخارترین روستا‌های شهرستان چهاربرج است که ۱۷ شهید گلگون کفن را نثار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

از ۱۷ شهید گلگون کفن این روستا ۴ شهیدکه زیر ۱۵ سال سن داشتند برای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی از جان خود گذشتند.

یکی از شهدای جاوید الاثر این روستا شهید مرتضی صادقیان است که با وجود سن کم با لبیک به فرمان امام راحل راهی جبهه‌های حق علیه باطل شد.