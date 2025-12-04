سرمربی تیم فوتبال استقلال: به تیم پرسپولیس احترام می‌گذارم، اما زمان آن رسیده که دربی را از حریف ببریم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ وقت شکست حریف رسیده است، باید ببریم.

ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس در شهرآورد یکصد و ششم پایتخت در اراک گفت: اول از همه قهرمانی تیم کشتی در لیگ برتر را تبریک می‌گویم و بعد از آن هم درباره دربی باید بگویم که این بازی جذابی است و برای تماشاگران حاضر در ورزشگاه هم بسیار دیدنی خواهد بود.

ساپینتو افزود: شرایط و اهمیت این مسابقه را به خوبی می‌دانیم و با وجود اینکه در صدر جدول قرار داریم و یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس انجام داده‌ایم، تاریخچه رقابت با این تیم را فراموش نمی‌کنیم، الان بیش از ۸ سال است که استقلال موفق به کسب پیروزی در دربی نشده است و این اتفاق برای ما خوب نیست، امروز در هتل و فرودگاه هواداران همراه ما بودند و ما هم می‌خواهیم سه امتیاز بازی فردا را به آنها هدیه کنیم، پس وقت آن رسیده که با احترام به پرسپولیس، پیروزی در دربی را جشن بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران ابراز داشت: من و کادرم کمک می‌کنیم تا داوران مسابقه بازی خوبی را قضاوت کنند و برای هر دو طرف تصمیمات خوبی بگیرند.

او درباره آخرین وضعیت منیر الحدادی به خبرنگاران گفت: فردا همه چیز مشخص می‌شود، الان هیچ چیزی درباره بازیکنان نمی‌گویم.

ساپینتو این را هم گفت که ما تمرکز به کار خودمان داریم و این را می‌دانم: تیمی که کمتر اشتباه کند و دفاع بهتری داشته باشد بازی فردا را می‌برد.