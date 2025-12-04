

لویه و بویراحمد ، غلامرضا تاج‌گردون نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، شامگاه ۱۳ آذرماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حضور رئیس‌جمهور که در سالن جلسات استانداری برگزار شد با اشاره به اهمیت گردش مالی در نهاد‌های بزرگ و سیستم بانکی برای توسعه استان، بر ضرورت افزایش درآمد سرانه مردم تأکید کرد و گفت: برای ثروتمند شدن مردم، باید از طریق سیستم بانکی، سپرده‌ها به سرمایه‌گذاری و تسهیلات تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی وی گفت: از دولت شما دو درخواست فوری دارم، نخست آنکه دستور دهید «چرخش مالی» در نهاد‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی و حتی بخش خصوصی که اکنون تعطیل است، در استان اتفاق بیفتد.

وی افزود: اگر سیستم بانکی به‌تنهایی این کار را انجام دهد، حدود ۶۰ درصد از مجموع سپرده‌های استان می‌تواند به تسهیلات تبدیل شود.

تاج‌گردون با اشاره به درخواست دوم به توجه ویژه به درآمد نفتی استان و سرمایه‌گذاری مستقیم آن در همان منطقه اشاره کرده و گفت: صادرات ۶۴۰ هزار بشکه‌ای نفت از منطقه، این حجم از درآمد نباید تنها در سبد تراکنش‌های کلی کشور بچرخد، بلکه باید با سرمایه‌گذاری در خود استان، منجر به توسعه شود.

نماینده گچساران و باشت در مجلس ادامه داد: تا زمانی که چرخه سرمایه‌گذاری در استان‌ها به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند نفت، گاز، معدن و کشاورزی ایجاد نشود، مردم ثروتمند نخواهند شد.

وی قول داد که مجلس از هر طرح قانونی برای تحقق این هدف حمایت کند.

تاج‌گردون در پایان، با تشکر از توجه دولت به طرح‌های عمرانی، ابراز امیدواری کرد: با این راهکارها، درآمد سرانه در استان‌های محرک افزایش یابد و مشکل بیکاری رفع شود.