میزبانی قم از اردوی آمادهسازی تیم ملی بوچیا
اردوی آمادهسازی تیم ملی بوچیا برای اعزام به مسابقات پارا آسیایی جوانان در امارات، تا شانزدهم آذر در قم درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
در رقابتهای پارا آسیایی جوانان که از شانزدهم تا بیستوچهارم آذر در امارات پیگیری میشود، تیم ایران با ترکیب چهار دختر و شش پسر در کلاسهای یک، دو، سه و چهار رشته بوچیا شرکت خواهد کرد.
در این دستهبندی، سطح و نوع محدودیت جسمی ورزشکاران تعیینکننده دسته آنان است؛ بهطوریکه دسته چهار مربوط به شدیدترین نوع معلولیت بوده و ورزشکاران برای پرتاب از دستگاه رمپ استفاده میکنند.
فرشته سکاکیان، نایب رئیس انجمن بوچیا و سرپرست اردوی تیم ملی، با اشاره به تلاش مربیان و آمادگی مطلوب ورزشکاران، از میزبانی مناسب هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان قم و همکاری فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک قدردانی کرد.
وی با یادآوری موفقیت تیم ایران در دوره گذشته مسابقات در بحرین، ابراز امیدواری کرد ملیپوشان جوان کشور با تلاش مستمر و دعاهای مردم، با مدالهای رنگارنگ از امارات بازگردند.
بوچیا نوعی ورزش ویژه معلولان جسمی حرکتی است. ورزش بوچیا در اصل برای افراد دارای فلج مغزی طراحی شده بود، اما درحالحاضر توسط ورزشکارانی با معلولیتهای چندگانه و شدید حرکتی همانند آتروفی عضلانی نخاعی Atrophy (SMA)) نیز مورد استفاده قرار میگیرد.