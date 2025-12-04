پخش زنده
گردهمایی معتمدین، متنفذین و بزرگان الیگودرز با عنوان طرح امنیت محله محور در این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در گردهمایی معتمدین، متنفذین و بزرگان الیگودرز با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار بزرگان و معتمدین در ایجاد آرامش و آسایش در جامعه گفت: یک نمونه از این اقدامات تاثیرگذار پویش نه به تیراندازی است که از این شهرستان و با حضور بزرگان آن آغاز و امروز به دیگر نقاط استان گسترش یافته است.
گودرزی، نماینده الیگودرز در مجلس نیز با اشاره به اجرای طرح خیرین امنیت ساز در کشور افزود: از خیران شهرستان دعوت میکنیم تا به این موضوع مهم که میتواند امنیت و آسایش شهروندان را به خوبی تأمین کند، توجه ویژه داشته باشند.
بزرگان و متنفذین شهرستان نیز در این مراسم بر حضور بیشتر معتمدین و متنفذین در برنامههای مختلف جامعه تأکیدکرد.
در پایان این گردهمایی از تعدادی از معتمدین و بزرگان شهرستان الیگودرز تجلیل شد.