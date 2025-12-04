پخش زنده
استاندا گیلان در سفری یک روزه به شهرستان تالش، ضمن بررسی میدانی طرحهای عمرانی و خدماتی این شهرستان، ساختمان جدید پزشکی قانونی و سالن تشریح تالش را افتتاح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان امروز با هدف بررسی میدانی طرحهای عمرانی و خدماتی به شهرستان تالش رفت.
سفری که طی آن روند اجرای چند طرح مهم ازجمله کمربندی تالش و سد لاستیکی کرگانرود از نزدیک بررسی شد.
طرحهایی که تکمیل آنها میتواند در بهبود زیرساختهای حمل ونقل و مدیریت منابع آبی این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.