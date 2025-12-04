بررسی روند پیشرفت طرح‌های عمرانی و خدماتی تالش

استاندا گیلان در سفری یک روزه به شهرستان تالش، ضمن بررسی میدانی طرح‌های عمرانی و خدماتی این شهرستان، ساختمان جدید پزشکی قانونی و سالن تشریح تالش را افتتاح کرد.