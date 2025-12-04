

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دربی ۱۰۶ پایتخت اظهار داشت: اول از همه می‌خواهم قهرمانی تیم کشتی فرنگی استقلال را تبریک بگویم. درباره دربی باید بگویم که بازی خیلی خوبی است و جو خیلی خوب و استادیومی پر را فردا خواهیم دید. اهمیت این بازی را می‌دانیم و حتی با وجود اینکه با یک بازی کمتر در صدر جدول هستیم، اما از تاریخچه این بازی آگاه هستیم. با اتفاقات اخیر هم از این تاریخچه راضی نیستیم و هشت سال هست که در ۱۸ بازی نتوانستیم پیروز شویم. قطعاً زمان زیادی است و الان زمان آن رسیده که این بازی را ببریم.

وی ادامه داد: با تمام احترامی که برای پرسپولیس قائلیم، اما باید بگویم آنها در این بازی میزبان هستند و مسئولیت نتیجه را دارند. قطعاً فشار روی آنها از ما بیشتر است، چون در جدول پایین‌تر از ما هستند. هر دو تیم استادیوم ندارند و خارج از خانه بازی می‌کنند. بازی فردا مهم است و خیلی مهم نیست که خانگی باشد یا نه. هواداران ما دوست دارند که بازی فردا را ببریم و همیشه از ما حمایت کردند. امروز هم در هتل و فرودگاه همراه ما بودند و ما هم می‌خواهیم سه امتیاز بازی فردا را به آنها هدیه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: امیدوارم که داوران هم یک بازی خوب را قضاوت کنند و عملکرد خوبی داشته باشند. من و کادرم هم کمک می‌کنیم که آنها قضاوت خوبی داشته باشند و برای هر دو طرف تصمیمات خوبی بگیرند.

ساپینتو راجع به آخرین وضعیت منیر الحدادی تصریح کرد: نمی‌خواهم اینجا نه درباره منیر و نه بازیکن دیگری صحبت کنم. فردا مشخص می‌شود که چه بازیکنی بازی می‌کند، آن موقع متوجه می‌شویم.

وی در پایان یادآور شد: ما باید به خودمان ایمان داشته باشیم، بازی خودمان را انجام دهیم، طبق برنامه جلو برویم و صد درصد تمرکز داشته باشیم. تیمی که بهتر دفاع کند بازی فردا و دربی را می‌برد. خیلی مهم است که ما در تمام بازی‌ها تمرکز بالایی داشته باشیم و هیچ اشتباهی هم انجام ندهیم. پرسپولیس بازیکنان باکیفیتی دارد که خیلی سریع هستند و باید خیلی مراقب باشیم. ارونوف، عمری و علیپور بازیکنانی بااستعداد و خطرناک هستند و باید جلوی حملات‌شان را بگیریم. امیدوارم که بازیکنان خط جلوی ما هم روحیه خوبی داشته باشند، بتوانند فرصت ایجاد کنند، بیشتر از حریف گل بزنند و در نهایت بازی را ببریم.