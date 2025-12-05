وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حفظ زمین‌های کشاورزی و آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری، از برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن نخبگان، مدال‌آوران و خبرنگاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نشست شورای اداری زنجان بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای تأکید کرد.

وی یادآور شد که توسعه شهری باید با حفظ اراضی کشاورزی و تأمین زیرساخت‌ها همراه باشد.

وزیر راه و شهرسازی دستور شناسایی زمین یا واحد مسکونی برای تأمین مسکن نخبگان علمی، مدال‌آوران ورزشی و خبرنگاران را صادر کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آب و قوانین حفظ اراضی کشاورزی، بر دقت در توسعه شهری تأکید کرد.

صادق همچنین گفت شورای عالی شهرسازی توسعه شهرها را بر اساس نیازهای واقعی تصویب می‌کند و خدمات پشتیبان باید همزمان فراهم شود.

وی به طرح های امنیتی و آموزشی مانند احداث کلانتری و مدارس اشاره کرد و تأمین هزینه‌ها را مشترک بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان نوسازی مدارس اعلام کرد.

در پایان، وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت حفظ اعتبار، نظم و برنامه‌ریزی در اجرای طرح های شهری و زیرساختی تأکید نمود.