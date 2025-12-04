پخش زنده
امروز: -
سازمان ملل متحد اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و تلاش برای بستن حریم هوایی این کشور را نقض فاحش بین الملل خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه (۱۳ آذر) در ژنو درباره تشدید فشارها و تهدیدات دولت آمریکا علیه حاکمیت ملی ونزوئلا ابراز نگرانی عمیق کردند.
اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه حریم هوایی ونزوئلا باید "بسته" تلقی شود، واکنش تند حقوقدانان بینالمللی را در پی داشته است. کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند: حقوق بینالملل صراحت دارد؛ دولتها حاکمیت کامل و انحصاری بر آسمان خود دارند. هرگونه تلاش آمریکا برای محدود کردن یا بستن حریم هوایی یک کشور مستقل، نقض آشکار کنوانسیون شیکاگو و منشور ملل متحد است.
در این بیانیه با اشاره به ماده ۲ منشور ملل متحد که هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی کشورها را ممنوع میکند، آمده است: ایالات متحده هیچگونه صلاحیت قانونی برای تعیین تکلیف در مورد حریم هوایی سایر کشورها ندارد. این موضعگیری پس از آن اتخاذ شد که اداره هوانوردی آمریکا با صدور هشدارهای امنیتی ساختگی، موجب شد تا شش شرکت هواپیمایی بینالمللی پروازهای خود به کاراکاس را متوقف کنند؛ اقدامی که کارشناسان آن را "جنگ اقتصادی" و عامل بیثباتی در منطقه دانستهاند.
بخش تکاندهنده گزارش سازمان ملل به عملیاتهای نظامی ارتش آمریکا در آبهای آزاد اختصاص دارد. طبق این گزارش، نیروهای نظامی آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر، دست به کشتار کور زدهاند. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند: حملات نظامی آمریکا به قایقها در دریا تاکنون منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ غیرنظامی در ۲۱ مورد بمباران شده است. این اقدامات مصداق بارز "قتلهای فراقضایی" و نقض حق حیات است.
در پایان این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل با هشدار نسبت به تکرار تاریخ تلخ مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین، صراحتاً تاکید کردند آمران و عاملان این کشتارها باید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به جرم قتل محاکمه شوند.