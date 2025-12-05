به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: گروه تحقیقاتی چاپگرهای سه‌بعدی دانشکده مهندسی نساجی این دانشگاه موفق شدند با استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی، سوکت‌های زیر زانو سوراخ‌دار پای مصنوعی را با برخورداری از ویژگی‌های مکانیکی و عملکردی بهینه، طراحی، تولید و آزمایش کنند.

حسین حسنی افزود: این پژوهش که با هدف ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارای قطع عضو انجام شده است، یکی از گام‌های مهم در بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته توانبخشی در کشور به شمار می‌رود.

وی، با اشاره به جزئیات این دستاورد فناورانه، گفت: در این طرح، ابتدا پای بیمار با استفاده از اسکن سه‌بعدی دقیق تصویربرداری شد و داده‌های به‌دست‌آمده در نرم‌افزارهای تخصصی طراحی برای ایجاد یک مدل دیجیتالی از اندام بدن و سوکت سازگار با آن استفاده شد.

این پژوهشگر دانشگاه صنعتی با بیان این که در مرحله بعد و به منظور پیش بینی رفتار مکانیکی سوکت در شرایط واقعی راه رفتن، طراحی نهایی به کمک نرم‌افزارهای تحلیل اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفت، تاکید کرد: در این شبیه‌سازی‌ تمامی نیروها، فشارها و گشتاورهای وارده در چرخه‌ی حرکتی به نمونه اعمال شد و علاوه بر ارزیابی استحکام کلی سوکت، میزان فشارهای وارده از سطح داخلی سوکت بر عضو باقیمانده بیمار نیز مورد تحلیل دقیق قرار گرفت تا از ایجاد هرگونه نقطه‌ فشار موضعی یا ناراحتی در حین استفاده پیشگیری شود.

حسین حسنی افزود: علاوه بر این، به منظور تأمین سبکی سوکت از یک سو و استحکام مورد نیاز آن از سوی دیگر، ضخامت سوکت در بخش‌های مختلف، بطور متفاوت طراحی و ساخته شد.

سرپرست تیم تحقیقاتی چاپگرهای سه‌بعدی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: نتایج نشان داد که سوکت طراحی‌شده از نظر استحکام، توزیع تنش و راحتی تماس با اندام، از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به ساخت نمونه نهایی با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی پلیمری، ادامه داد: انتخاب نوع پلیمر، ضخامت دیواره‌ها در موقعیت‌های مختلف، و هندسه‌ی سوراخ‌های تهویه به‌گونه‌ای طراحی شد که علاوه بر حفظ استحکام، وزن سوکت کاهش یافته و تهویه‌ی مناسب برای پوست بیمار فراهم شود.