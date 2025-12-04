پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور با اعلام تخصیص ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای کهگیلویه و بویراحمد، گفت: اولویت اول، تأمین زیرساختها است که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای راهسازی دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، جعفر قائم پناه معاون رئیسجمهور در شورای برنامه ریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد که شامگاه ۱۳ آذر در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: بر اساس نظرسنجی انجامشده، ۷۹ درصد مردم استان احساس نابرابری نسبت به سایر استانها دارند و ۶۱.۸ درصد از فیلترینگ ناراضی هستند.
جعفر قائم پناه افزود: میلیاردها تومان در واقع دستگاههای اجرایی میدهند و پیچم منابع استانی است و در مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان برای استان دیدیم که اولویت اول ما و وظیفه ما تأمین زیرساختها است که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای راه دیده شده است.
وی با تفکیک اعتبارات افزود: برای نیروی انسانی حدود ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخش آموزش آن هزارو ۳۹۰ میلیارد تومان است؛ همچنین حدود ۹۸۲ میلیارد تومان برای فرهنگ و ارشاد تخصیصیافته است.
معاون رئیسجمهور به تشریح طرحهای اصلی پرداخت و عنوان کرد: طرحهای اصلی شامل تکمیل تقاطع بریان، هفت کیلومتر از مسیر یاسوج-اقلید (روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی)، تکمیل آبرسانی به امامزاده جعفر، خان احمد، دشت مور و تکمیل خط انتقال آب سد تنگسیر به یاسوج و همینطور تکمیل محور در دهدشت است.
قائم پناه بر نظارت و پیگیری اجرای طرح ها تأکید کرد و گفت: ما مصوباتمان را همینجا اعلام میکنم. این امضایی که گرفته شده، آقای استاندار باید پیگیری کند، معاون عمرانی باید پیگیری کند. ما یک پیمانکار داریم که رصد میکند و سر ۶ ماه، ۷ ماه خواهیم آمد و باید این تخصیص بهموقع پیگیری شود و گرفته شود. هر موقع هم ایراد داریم، با وزیر مربوطه و سازمان برنامه رفتیم که پیگیری کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلات بانکی هم به همین صورت تقسیم کردیم که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی قرار است در استان تأمین شود. انشاءالله به کارهایی که قرار است انجام شود، مثل تأمین سرمایه در گردش برای مثال کولرگازی، یا طرحهایی مانند دژسازی آیو که در محصولات فولاد سرمایهگذاری میکند و در سال ۱۴۰۵ افتتاح میشود، تخصیص مییابد.
معاون رئیسجمهور نمونهای از طرحهای سرمایهگذاری جدید را برشمرد و گفت: نمونه طرح سرمایهگذاری، اجاره کارخانه کنسانتره، اسید فسفریک و تولید بیو اتانول سوختی و کنجاله تخمیری است که با ۴۲۰۰ میلیارد تومان میزان سرمایهگذاری و بهرهبرداری در سال ۱۴۰۵ با اشتغالزایی مستقیم ۲۵۰ نفر در شهرستان خواهد بود.
قائم پناه به نتایج یک نظرسنجی در استان اشاره کرد و گفت: اما مردم استان کهگیلویه و بویراحمد چه میگویند؟ بر اساس نظرسنجیهایی که ما در مهرماه به عمل آوردیم، مردم از گازرسانی و برقرسانی نسبتاً راضیاند، از فضاهای فرهنگی ناراضیاند، از بیکاری تا حدودی ناراضیاند.
ناتمامماندن طرحهای صنعتی و عمرانی در اولویت نظر مردم است.
وی گفت: از نظر آنها سه اقدام مهم، رفع بیکاری (بیشتر از همه)، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی، و میزان توجه به ظرفیت معادن استان است. ۷۴ درصد معتقدند توجه بهاندازه کافی نشده است.
وی ادامه داد: ۴۸ درصد مردم معتقدند به نفت و گاز استان توجه نشده، به صنعت گردشگری و صنایعدستی ۶۴ درصد معتقدند توجه نشده. باید چهره استان زیبا شود، زیبا جلوه داده شود که بتواند گردشگر بیشتری جلب کند.
توجه به ظرفیت کشاورزی: ۵۶ درصد میگویند توجه کافی نشده است.
وی گفت: بر اساس نظر سنجی دفتر ریاست جمهوری ۷۹ درصد مردم استان نسبت به سایر استانها احساس نابرابری دارند و ۶۱.۸ درصد مردم استان از فیلترینگ ناراضیاند که باید این نارضایتی را ما باید به شکلی حلوفصل کنیم.
معاون رئیسجمهور در بخشی به مسائل ملی و ارزیابی مردم اشاره کرد: اثر تحریم بر مشکلات کشور: ۵۲ درصد مردم معتقدند تحریمها بر مشکلات کشور اثر دارد.
وی در خصوص پاسخ نظامی ایران به حملات رژیم صهیونیستی را باتوجهبه حملات خوبی که نیروهای نظامی ما کردند گفت: ۸۱ درصد مردم پاسخ را خوب ارزیابی کردند.
وی افزود: ۷۳ درصد از مردم در طول جنگ ۱۲ روزه از تأمین کالاهای اساسی در ایام جنگ راضی بودند و همینطور ارائه خدمات ادارات و دستگاههای دولتی را ۶۶ درصد راضی بودند.
قائم پناه اضافه کرد: ۴۱ درصد از مردم اینجا تمایل دارند به استانهای دیگر بروند و یا برای کشورهای دیگر، اما ۷۳ درصد تمایلی ندارند به کشورهای دیگر بروند.