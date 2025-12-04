پخش زنده
سفیر ایران در سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر روابط بینالملل، تجارت، سرمایهگذاری و همکاریها هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی بهمناسبت روز بینالمللی مبارزه با اقدامات قهرآمیز یکجانبه افزود: تشدید بیسابقه و نگرانکننده دامنه و شدت ترویج، اعمال و اجرای چنین اقدامات غیرقانونی موجب سختیهای شدید اقتصادی و رنجهای انسانی شده است.
متن کامل این سخنرانی به این شرح است:
اقدامات قهرآمیز یکجانبه از جمله چالشهای هولناکی هستند که نقض آشکار اصول اساسی حقوق بینالملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد، علیالخصوص برابری حاکمیتی و عدممداخله را تشکیل میدهند. این اقدامات غیرقانونی همچنین ناقض حقوق بشر از جمله حق توسعه بوده و تحقق آنها را مختل میسازند و در نتیجه، بهرهمندی جامع از حقوق بشر را بهطور منفی تحت تأثیر قرار میدهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد همواره نسبت به آثار منفی اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر روابط بینالملل، تجارت، سرمایهگذاری و همکاریها ابراز نگرانی کرده، اینگونه اقدامات غیرقانونی را مردود شمرده و نسبت به آنها اعتراض نموده است.
تشدید بیسابقه و نگرانکننده دامنه و شدت ترویج، اعمال و اجرای چنین اقدامات غیرقانونی موجب سختیهای شدید اقتصادی و رنجهای انسانی شده و بسیاری از کشورهای مستقل را از حقوق بنیادین و سلبناشدنی خود، از جمله حق توسعه، محروم ساخته است. این اقدامات، پیش و بیش از هر چیز، زندگی روزمره غیرنظامیان را هدف قرار میدهد و هزینههای انسانی سنگین، نامتناسب و بیتمایزی را بر کل جمعیت آسیبدیده از جمله زنان، کودکان و سالمندان تحمیل میکند.
این اقدامات غیرقانونی همچنین آثار انسانیِ جدّی بهجا میگذارند، از جمله با ایجاد مانع در دسترسی جمعیتهای آسیبدیده به دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام اساس؛ آثاری که در شرایط اضطراری بهداشتی تشدید میشوند، چنانکه رنجهای انسانی مشاهدهشده در دوران همهگیری بهخوبی نشان داد. بدیهی است که اقدامات قهرآمیز یکجانبه شرایط فاجعهبار زندگی را بر تمامی جمعیت کشورهای هدف تحمیل میکنند و در حکم جنایات علیه بشریت بهشمار میروند.
اینها تنها بخشی از موارد نقض حقوق بینالملل و بخشی از تهدیدات سهمگینی هستند که اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه حاکمیت قانون در سطح بینالمللی ایجاد میکنند. این نشست نقشی حیاتی بهعنوان بستری برای افزایش هرچه بیشتر آگاهی نسبت به آثار زیانبار اقدامات قهرآمیز یکجانبه بر جمعیتهای هدف ایفا میکند.
ما به تلاشهای خود برای مقابله با این اقدامات غیرقانونی ادامه خواهیم داد تا در میان دیگر اهداف، مقاصد و اصول منشور ملل متحد را پاس بداریم و همکاریهای بینالمللی را بر پایۀ حقوق بینالملل، نه اجبار یا ارعاب، تقویت کنیم.
از دبیرکل درخواست میکنیم تا نسبت به انتصاب «مشاور ویژه در امور اقدامات قهرآمیز یکجانبه» اقدام نماید.