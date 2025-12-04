پخش زنده
محفل اُنس با قرآن با حضور دانش آموزان در مسجد محمدرسولالله (ص) اشنویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامهاباد؛ مسئول مرکز اسلامی اشنویه در این محفل معنوی گفت: قرآن، روح و زندگی است و به آدمیان کرامت انسانی میبخشد.
حجت الاسلام عباسپور با اشاره به جایگاه قرآن کریم در زندگی کودکان، افزود: اگر دنبال یک تربیت صحیح هستید، قرآن بخوانید، زیرا همین تربیت به دانش آموزان کمک میکند تا به اهداف حقیقی زندگی خود دست یابند و در مسیر رشد و تکامل فردی خود پیشرفت کنند.
وی از دانش آموزان خواست تا با یادگیری روزانه یک آیه از قرآن، درک معنی و عمل به آن، زمینه ساز گسترش معارف قرآنی در جامعه باشند.
ماموستا عبدالسلام برهانی امام جماعت مسجد محمدرسول الله (ص) اشنویه هم گفت: هیچ کتابی در فضیلت و برتری به پای قرآن نمیرسد، زیرا قرآن کتابی متعلق به همه قرنها و مکانهاست و در حوزه رسالت خود، جامع و از بیان هیچ چیزی که در هدایت انسان نقش داشته باشد، فرو گذار نکرده است.
تلاوت قرآن و تجلیل از فراگیران برتر قرآن کریم از دیگر برنامههای محفل انس با قرآن در اشنویه بود.