به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحوم محمدصادق تقی زاده پدر دانش آموز شهید خیرعلی تقی زاده درسن ۸۸سالگی براثر بیماری صبح پنجشنبه به فرزند شهیدش پیوست .

پیکراین پدر شهید بردستان مردم و خانواده های شهدای بخش دابودشت از منزل آن مرحوم تا آرامگاه تشییع وسپس درکنار فرزندش شهیدش آرام گرفت.

شهید دانش آموز خیرعلی تقی زاده متولد۱۳۴۷/۹/۱۵که در سال ۱۳۶۶/۱/۲۷براثر اصابت ترکش به سر در مرز بانه کردستان به شهادت رسید.