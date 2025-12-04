رئیس اورژانس زنجان گفت:خانم ۶۰ ساله ساکن روستای دوتپه که دچار بی‌حسی یک‌طرفه و علائم مشکوک به سکته مغزی (CVA) شده بود، با اعزام بالگرد در دقایق طلایی به مراکز درمانی تخصصی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ خانم ۶۰ ساله ساکن روستای دوتپه که دچار بی‌حسی یک‌طرفه و علائم مشکوک به سکته مغزی (CVA) شده بود، صبح امروز با اقدام سریع اورژانس و اعزام بالگرد در دقایق طلایی به مراکز درمانی تخصصی منتقل شد.

پس از دریافت گزارش بروز علائم حاد عصبی در این بیمار، تیم عملیاتی کد دوتپه نخستین اقدامات حیاتی را آغاز و بیمار را به بیمارستان امیرالمؤمنین خدابنده منتقل کرد.

با توجه به ضرورت تشخیص و درمان فوری سکته مغزی و اهمیت زمان طلایی در پیشگیری از ناتوانی‌های بعدی، هماهنگی لازم برای انتقال سریع بیمار با بالگرد انجام شد و وی از بیمارستان امیرالمؤمنین به پد موسوی منتقل شد.

در ادامه تیم اورژانس زمینی بیمار را در کمترین زمان ممکن به مرکز آموزشی‌درمانی ولیعصر، به‌عنوان مرکز تخصصی ارائه خدمات درمان سکته مغزی،منتقل کرد.

سرعت در تشخیص و انتقال بیماران سکته مغزی نقش حیاتی در جلوگیری از آسیب‌های مغزی پایدار دارد؛ اقدامی که امروز با همکاری هماهنگ تیم‌های زمینی و هوایی اورژانس به‌طور موفقیت‌آمیز انجام گرفت.