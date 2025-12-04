سیستان و بلوچستان در نهمین نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و‌صنایع وابسته سیستان و بلوچستان، با دو غرفه مجزا (یک غرفه ازحوزه سیستان وغرفه از‌حوزه بلوچستان) حضور پررنگی دارد.

ظرفیت‌های شیلاتی سیستان و بلوچستان، در نمایشگاه‌های بین المللی تهران

ظرفیت‌های شیلاتی سیستان و بلوچستان، در نمایشگاه‌های بین المللی تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حمزه رستم رئیس سازمان شیلات ایران در دومین‌روز از نمایشگاه گفت: در سنوات گذشته حضور صنایع شیلاتی در نمایشگاه حدود ۱۵ درصدبوده است، اما امسال این‌حضور به ۳۰ درصد رسیده که این نشان از پویایی صنعت صید و‌صیادی و‌صنعت شیلات‌کشور دارد.

وی‌گفت:در این نمایشگاه بیش از ۱۵۰ شرکت پیشرور در حوزه های‌مختلف شیلاتی شرکت کرده‌اند که ۲۰ درصد شرکت کنند‌گان در نمایشگاه امسال از شرکت‌های دانش بنیان هستند.

حمزه رستم عنوان کرد: تمامی صنایع شیلاتی که در این‌نمایشگاه حضور دارند از‌جمله صنایع پشتبیان برای کسب درآمد برای کشور هستند.

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: با توجه به نگاه مقام معظم رهبری به سواحل مکران و توسعه صنعت صید‌و‌صیادی، دولت چهاردهم هم به اقتصاد دریا محور نگاه ویژه‌ای دارد.

این نمایشگاه که توسط سازمان شیلات ایران و‌بخش خصوصی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شده است، به مدت‌چهار روز از دوازدهم آذرماه تاپانزدهم آذرماه همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعدازظهر، دایر است.