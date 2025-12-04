

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی تپانچه واره فولاد جنوب کیش مقابل هیات آذربایجان غربی به پیروزی رسید و دانشگاه آزاد اسلامی برابر هیات اصفهان پیروز شد.

در فینال دیدار‌های معوقه هفته نخست لیگ برتر تپانچه نیز واره فولاد جنوب کیش ۱۶ بر ۸ هیات آذربایجان غربی را مغلوب کرد و دانشگاه آزاد اسلامی ۱۶ بر ۴ هیات اصفهان را شکست داد.

در پایان دور مقدماتی دیدار‌های معوقه هفته نخست لیگ برتر تفنگ بانوان فولاد مبارکه سپاهان و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب برابر هیات ایلام و باشگاه شهید زین الدین قم به برتری رسیدند.

در دیدار‌های فینال نیز فولاد مبارکه سپاهان ۱۶ بر ۶ هیات ایلام را شکست داد و دانشگاه آزاد اسلامی ۱۶ بر صفر باشگاه شهید زین الدین قم را مغلوب کرد.