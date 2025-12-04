به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسعود پزشکیان شامگاه پنج شنبه در آخرین برنامه خود در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم کهگیلویه و بویراحمد، از برنامه‌های گسترده سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد.

وی بیان کرد: در حوزه نفت و گاز، وعده سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داده شده که تجهیزات آن از دبی تهیه می‌شود و به زودی کلنگ‌زنی این طرح ها انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور افزود: از سوی دولت، نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده که در استان سرمایه‌گذاری شود هر چند از این مقدار، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به راه و شهرسازی، ۹ هزار میلیارد تومان به نیرو و انرژی و مابقی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش اختصاص دارد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: بانک‌ها آمادگی دارند این تسهیلات را پرداخت کنند تا طرح ها به نتیجه برسد.

پزشکیان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران خصوصی اعلام آمادگی کرده‌اند که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در استان سرمایه‌گذاری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های محیط‌زیستی مردم استان پرداخت و تاکید کرد: هر تصمیمی در مورد آب و سدها باید با مطالعه کارشناسی و با حضور اقتصاددانان، متخصصان کشاورزی، آبیاری و محیط‌زیست گرفته شود و اگر کارشناسان تشخیص دهند طرحی برای محیط‌زیست مشکل‌ساز است، از آن تصمیم برخواهیم گشت.

رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره توسعه فرهنگی، بر تقویت مشارکت مردمی و نقش مساجد تاکید کرد و گفت: فرهنگ زمانی نهادینه می‌شود که مردم با باور و ایثار در صحنه باشند و دولت باید از مساجد و نهادهای مردمی حمایت کند تا بتوانند به محلات و نیازمندان خدمات برسانند.