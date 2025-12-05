فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از اجرای حکم قضایی و تخریب یک بنای تازه‌احداث که موجب تصرف و انسداد خیابان اصلی در این شهرستان شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد گفت: در پی صدور حکم قضایی مبنی بر تخریب یک بنای غیرمجاز که به تازگی احداث و باعث مسدود شدن یکی از خیابان‌های اصلی شده بود، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با همکاری عوامل شهرداری و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، نسبت به تخریب بنای غیرمجاز در بلوار کشاورز اقدام کردند.

فرمانده انتظامی اسفراین در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای احکام قانونی، خاطرنشان کرد: پلیس به‌صورت قاطع با هرگونه تجاوز به حریم عمومی برخورد می‌کند و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.