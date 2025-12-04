به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ دیوسدادو کابیو وزیر کشور و معاون حزب سوسیالیست ونزوئلا با ارائه آماری دقیق، شکست پروژه محاصره هوایی آمریکا را اعلام کرد و گفت: از زمانی که ایالات متحده تهدید به بستن حریم هوایی ونزوئلا کرده است، ما شاهد ۱۴۷۴ عملیات هوایی بوده‌ایم. در این مدت ۱۰۱ هزار و ۸۱۳ مسافر جابه‌جا شده‌اند که از این تعداد بیش از ۶۵ هزار نفر در پرواز‌های داخلی و ۳۶ هزار نفر در پرواز‌های خارجی بوده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که به رغم محاصره ادعایی، فعالیت‌های هوایی در کشور با قدرت کامل ادامه دارد.

این مقام ارشد ونزوئلایی با اشاره به استاندارد‌های دوگانه کاخ سفید تصریح کرد: نکته جالب اینجاست که حتی هواپیما‌های آمریکایی نیز درخواست مجوز برای عبور از حریم هوایی ونزوئلا را داشته و این مجوز را دریافت کرده‌اند. این مسئله تناقض آشکار تهدیدات آنها را برملا می‌کند. مردم ونزوئلا تصمیم گرفته‌اند آزاد و مستقل باشند و مرعوب کمپین‌های ترس و وحشت نخواهند شد.

وزیر کشور ونزوئلا همچنین با انتقاد از آنچه "تروریسم روانی" نامید، گفت: جریان‌های افراطی در ماه‌های اخیر با انتشار اخبار جعلی و ایجاد رعب و وحشت، جنگ روانی علیه مردم را تشدید کرده‌اند. کار به جایی رسیده است که حتی پدیده‌های طبیعی مانند "صاعقه کاتاتومبو" را نیز دستمایه شایعات پوچ قرار می‌دهند، اما ونزوئلا از این نبرد نیز سربلند بیرون خواهد آمد.

همزمان با این تحولات، ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا در فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار از ورود ۵۷۰ شهروند ونزوئلایی خبر داد که در چارچوب طرح بازگشت به میهن از مکزیک و آمریکا بازگشته‌اند.

دولت مادورو این بازگشت‌ها را نتیجه سیاست‌های انسان‌دوستانه و شکست تبلیغات منفی علیه ونزوئلا می‌داند.