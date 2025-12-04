پخش زنده
ساخت مرکز فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری در بروجن ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: ساخت موزه و مرکز فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری در منطقه چغاخور شهرستان بروجن با پیشرفت ۸۰ درصدی در حال انجام است و به زودی آماده بهرهبرداری میشود.
شهرام فرجی افزود: ساخت این مرکز فرهنگی با زیربنای ۳۵۰ متر مربع از نیمه اول سال ۱۴۰۰ در روستای دستگرد چغاخور آغاز شد و هماکنون با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، مراحل پایانی ساخت آن در حال انجام است.
وی با اشاره به اجرای کامل نمای ساختمان و ایجاد بخشهای مختلفی همچون سالن اجتماعات، اتاقهای شعر و سمعی و بصری و همچنین نگارخانه در مرکز فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری، تصریح کرد: برخی مراحل فنی و عمرانی این بنا نیز در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی، کمتر از ۲ ماه دیگر به پایان میرسد.
فرجی یادآور شد: این مجموعه فرهنگی و هنری نخستین بنایی است که به صورت ویژه با نام یکی از چهرههای برجسته فرهنگی و ادبی استان و با همکاری انجمن آثار و مفاخر کشور احداث شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: همراه با انجام مراحل پایانی ساخت بنای فرهنگی هنری داراب افسر بختیاری در روستای چغاخور، تلاش میشود تجهیزات مورد نیاز این بنا نیز تامین شده و این بنا به طور کامل آماده بهرهبرداری شود.
داراب افسر بختیاری در سال ۱۲۷۹ هجری شمسی در منطقه چغاخور دیده به جهان گشود و چنان در سرودن اشعار بختیاری اهتمام ورزید که از وی به عنوان پدر شعر بختیاری یاد میشود. این شاعر نامدار سرانجام در مهر ۱۳۵۰ در اصفهان درگذشت و در تکیه بختیاریهای آرامستان تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.