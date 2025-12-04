به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس کل دادگستری استان در این نشست که قضات شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان، روسای دادگستری و قضات رسیدگی کننده دادگستری پیرانشهر و پلدشت و مدیران مرتبط ادارات مربوط حضور داشتند، گفت: نظر به اهمیت برخی از پرونده‌ها و تاثیرات آنها بر افکار عمومی، پیگیری پرونده‌های مهم در اجرای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه و بر اساس دستورالعمل معاونت اول قوه قضائیه به صورت مرتب در دستور کار دادگستری آذربایجان غربی است.

ناصرعتباتی افزود: کمیته مشورتی پیگیری پرونده‌های مهم با هدف مرور وضعیت این پرونده‌ها و هماهنگی بیشتر برای روشن شدن تمام ابعاد و آخرین اقدامات صورت گرفته برای نتیجه بخش بودن آنها تشکیل می‌شود.

وی تصریح کرد: این جلسه با دستور رسیدگی به دو پرونده مهم استان تشکیل شده، تا با روشن شدن تمام ابعاد پرونده، تصمیم صحیح و متقن اتخاذ گردد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این نشست گفت: جلسات مشورتی و اخذ نظرات کارشناسی کمک می‌کند تا مرجع رسیدگی، با بررسی تمام جوانب، حکمی مستدل و قابل دفاع، که هم حقی از متهمین تضییع نشود و هم حق و حقوق دولت در تمام مراحل دادرسی مدنظر قرار گیرد، را صادر نماید.

در ادامه جلسه، دستورات هر دو نشست مطرح و اعضاء گزارش‌های خود را ارائه و پس از بحث و تبادل‌نظر، دیدگاه‌ها جمع بندی و ارشادات لازم ارائه شد.