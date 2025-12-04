به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید کمال سادات گفت: در مرحله نخست اجرای طرح ساماندهی اتباع، تاکنون بیش از ۱۰ هزار تبعه غیرمجاز از کشور خارج شده‌اند و این روند باید با هدف ساماندهی وضعیت اتباع و رعایت قوانین مهاجرتی ادامه پیدا کند.

وی افزود: در این طرح موضوع محل اسکان و اشتغال اتباع از جمله موارد مورد تأکید بوده و کارفرمایان باید در سامانه ایجادشده ثبت‌نام کرده و مطابق قوانین، اولویت را به به‌کارگیری نیروی کار ایرانی بدهند که این اقدام به عنوان بخشی از برنامه ساماندهی اشتغال در نظر گرفته شده و قرار است در آینده نزدیک عملیاتی شود.

همچنین سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران تأکید کرد:برخورد با اتباع غیرمجاز باید با رعایت احترام و اصول انسانی انجام شود، به‌گونه‌ای که بازگشت افراد به کشور خود در چارچوب قانون و به صورت سامان‌یافته صورت گیرد. در کنار آن، اتباع مجاز که شرایط اقامت و فعالیت قانونی دارند نیز قرار است ساماندهی و ثبت شوند .