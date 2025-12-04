به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیوزویک؛ رابرت گارسیا نماینده دموکرات کالیفرنیا و عضو ارشد دموکرات‌ها در کمیته نظارت مجلس نمایندگان اعلام کرد تازه‌ترین اسناد دریافتی شامل هزاران صفحه عکس، ویدئو و رکورد‌های مالی است که می‌تواند ابعاد جدیدی از پرونده اپستین را روشن کند. وی در گفت‌و‌گو با برنامه «کریس جانسینگ ریپورتس» در شبکه MS NOW گفت: «مهم‌ترین چیز در روز‌های آینده مشخص می‌شود؛ یعنی رکورد‌های بانکی و مالی. ما دیشب حدود ۵ هزار صفحه عکس و ویدئو و همچنین حجم قابل‌توجهی از اسناد مالی دریافت کردیم.»

این گزارش افزود: این اسناد از بانک‌های «جی‌پی مورگان» و «دویچه‌بانک» به دست کمیته رسیده و دموکرات‌های کمیته نظارت می‌گویند پس از بازبینی کامل، آنها را برای اطلاع عموم منتشر خواهند کرد. گارسیا تصریح کرده است که این اسناد تنها «بخشی» از اطلاعات مورد نیاز است و کمیته برای دریافت داده‌ها از بیش از ۲۰ بانک دیگر نیز درخواست صدور احضاریه کرده، اما جمهوری‌خواهان تنها با دریافت اسناد مربوط به دو بانک فعلی موافقت کرده‌اند.

در ادامه آمده است: گارسیا تأکید کرده که این اطلاعات برای مشخص‌کردن مسیر انتقال پول از افراد «فوق‌العاده ثروتمند و قدرتمند» به اپستین، نحوه کسب ثروت او و منبع تأمین مالی شبکه قاچاق جنسی‌اش اهمیت حیاتی دارد. او هشدار داده که هنگام انتشار اسناد، تمامی اطلاعاتی که می‌تواند هویت قربانیان یا بازماندگان را در خطر قرار دهد باید حذف شود.

این نشریه آمریکایی اضافه کرد: تصاویر منتشرشده از جزیره شخصی اپستین شامل حیاط‌های خالی، اتاق‌خواب‌ها، فضا‌های داخلی ویلا و اتاقی با صندلی شبیه یونیت دندانپزشکی و ماسک‌های عجیب تزئینی روی دیوار است. یکی از عکس‌ها نیز اتاقی شبیه دفتر کار را نشان می‌دهد که روی یک تخته‌سیاه واژگانی، چون «قدرت»، «فریب»، «توطئه» و «سیاسی» نوشته شده است. گارسیا درباره این تصاویر گفت: این‌ها تصاویر آزاردهنده و هرگز دیده‌نشده‌ای از مکان‌هایی است که بسیاری از این جنایات وحشتناک در آن رخ داده است.

در ادامه آمده است: انتشار این تصاویر بحثی سیاسی را نیز برانگیخته است. جیمز اوکیف، بنیان‌گذار «پراجکت وریتیاس» مدعی شده این تصاویر را پیشتر منتشر کرده بود؛ کمیته نظارت مجلس نیز در واکنشی تند، دموکرات‌ها را متهم کرده که برای «جلب توجه رسانه‌ها» اسناد «گزینشی» را منتشر کرده‌اند.

نیوزویک در پایان نوشت: وزارت دادگستری آمریکا تا ۱۹ دسامبر فرصت دارد پرونده کامل اپستین را منتشر کند. گارسیا گفته است: ما می‌دانیم که دختران و زنان بسیاری، حتی برخی کودکان، در این مکان‌ها مورد تجاوز و آزار قرار گرفتند. وقتی اطلاعات جدید به دست آوریم، آن را عمومی خواهیم کرد. اکنون زمان انتشار کامل پرونده‌ها توسط دولت و وزارت دادگستری است.