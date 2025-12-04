پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی صفادشت در شهرستان ملارد گفت: مشکلات مربوط به آب، برق و فاضلاب شهرک در حال احداث برطرف شده و تکمیل زیرساختها طبق برنامه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصیمهر با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک در حال احداث گفت: مشکلات در حوزه آب، برق، تصفیهخانه و انشعاب فاضلاب مطرح بود که برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شد.
وی افزود: یکی از چاههای آب که خشک شده بود جابجا و مجدداً فعال شد و اکنون قلمرو آب کافی برای تأمین نیاز شهرک فراهم است.
القاصیمهر بیان کرد: در حوزه برق نیز با انجام مکاتبات و برگزاری جلسات، تصمیمگیریهای لازم انجام شده و اکنون تجهیزات یک پست برق ۶۳ مگاواتی فراهم شده است.
او تأکید کرد: مقرر شده است که حداکثر طی دو سال، مسئله انشعاب فاضلاب کل شهرک در حال احداث تکمیل و عملیاتی شود.