رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه بازدید از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی صفادشت در شهرستان ملارد گفت: مشکلات مربوط به آب، برق و فاضلاب شهرک در حال احداث برطرف شده و تکمیل زیرساخت‌ها طبق برنامه در حال انجام است.

رفع مشکلات زیرساختی آب، برق و فاضلاب در شهرک در حال احداث

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی‌مهر با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک در حال احداث گفت: مشکلات در حوزه آب، برق، تصفیه‌خانه و انشعاب فاضلاب مطرح بود که برای رفع آن‌ها اقدامات لازم انجام شد.

وی افزود: یکی از چاه‌های آب که خشک شده بود جابجا و مجدداً فعال شد و اکنون قلمرو آب کافی برای تأمین نیاز شهرک فراهم است.

القاصی‌مهر بیان کرد: در حوزه برق نیز با انجام مکاتبات و برگزاری جلسات، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شده و اکنون تجهیزات یک پست برق ۶۳ مگاواتی فراهم شده است.

او تأکید کرد: مقرر شده است که حداکثر طی دو سال، مسئله انشعاب فاضلاب کل شهرک در حال احداث تکمیل و عملیاتی شود.