وزیر علوم تحقیقات و فناوری نقش دانشگاه ها را در حل مسائل و مشکلات کشور مهم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حسین سیمایی صراف در دیدار با تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه تبریز گفت:دانشگاه‌ها سنگر‌های استوار علم و اندیشه‌اند پایگاهی که می‌تواند با اتکا به خرد جمعی و توان علمی مشکلات و چالش‌های جامعه را شناسایی کرده و برای آنها راه‌حل‌های موثر و ماندگار بیابد. این مراکز علمی موتور محرک توسعه‌اند و نقش آنها در حل مسائل کشور بی‌بدیل است.

وی ۱۶ آذر را نماد مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر حق‌طلبی عنوان کرد و افزود:۱۶ آذر روز بصیرت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی است و دانشجوی انقلابی یعنی دانشجویی که زمان‌شناس است و نسبت به مسائل جامعه بی‌تفاوت نیست.

وزیر علوم با اشاره به هزینه‌های کلان آموزش عالی در دنیا گفت: دانشگاه‌هایی در تراز دانشگاه تبریز سالانه حدود ۱۵ هزار دلار برای هر دانشجو هزینه دارند اما جمهوری اسلامی در ایران آموزش عالی را عمومی کرد و تحصیل رایگان را گسترش داد. دانشگاه امروز جامعه‌گرا، مسئله‌محور و در خدمت مردم است.

سیمایی‌ صراف تولیدات علمی و فناورانه دانشگاه‌ها را افتخار ملی دانست و گفت:امروز به همت دانشگاه‌ها و شما دانشجویان کشور توانسته بیش از دو هزار محصول تحریمی را تولید کند.دانشگاه‌ها در بسیاری از چالش‌های کشور ورود موثر داشته‌اند و دانشگاه پیام‌نور با گسترش عدالت آموزشی آموزش عالی را به دورترین نقاط کشور رسانده است.

وزیر علوم از تغییر مهم خبر داد و گفت: آزمون جامع دکتری حذف می‌شود و دانشجویانی که یک اختراع سبز ثبت کنند، مقاله علمی‌ و پژوهشی معتبر داشته باشند یا معدل بالای ۱۸ کسب کنند از این آزمون معاف خواهند شد.

وی انجمن‌های علمی را سرمایه انسانی کشور توصیف کرد و افزود:دانشگاه محل تولید علم و تبدیل ایده به محصول است و باید نسبت به جامعه مسئولیت داشته باشد.

سیمایی‌ صراف با اشاره به ثبت ۱۳۰ هزار فعالیت دانشجویی در یک سال گذشته گفت:این رقم نشان می‌دهد با فکر، تلاش و کار جمعی می‌توان حرکت بزرگ و افتخارآمیزی ایجاد کرد.جشنواره حرکت محصول سرمایه انسانی دانشجویان ایرانی است و مایه مباهات کشور است.