۳۲ فقره معدن راکد، هفت ماهه نخست امسال، در آذربایجان غربی احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ کارشناس بهره برداری معادن اداره کل صمت آذربایجان غربی گفت: در قالب برنامه همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری اینوا، شش فقره معدن به سرمایه گذاران استان واگذار شده است.

پیام مرادی افزود: معدن طلای زره شوران تکاب با استخراج اسمی۶۶۰ هزارتن در سال و طلای آغ دره تکاب با استخراج سالیانه ۷۱۵ هزار از معادن بزرگ مقیاس استان هستند.

وی به احیای معادن راکد استان نیز اشاره و تصریح کرد: اداره کل صمت در راستای احیای معادن راکد، هفت ماهه نخست امسال تعداد ۳۲ فقره معدن را احیا و به چرخه تولید بازگردانده است که امیدواریم تاپایان سال این آمار به ۵۰ فقره معدن برسد.