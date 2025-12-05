پخش زنده
مدیرکل بیمه سلامت گیلان از ارائه ۵۹ نوع خدمت توانبخشی به افراد دارای معلولیت تحت پوشش در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر محمود عاطف راد گفت: افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت در گیلان، ۵۹ نوع خدمت درمانی و توانبخشی در حوزههای ارتوپدی فنی، کار درمانی، شنوایی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، توانبخشی قابل ارایه از سوی پزشکان و بینایی سنجی دریافت میکنند.
وی، برخورداری از این خدمات به شرط داشتن بیمه پایه سلامت، داشتن معرفی نامه سازمان بهزیستی گیلان و نشان دار شدن در سامانه مربوطه را از الزامات برخورداری از خدمات توانبخشی عنوان کرد و افزود: چنانچه توانخواهی از سوی پزشک یا سازمان بهزیستی نشان دار نشده باشد میتواند با ارائه فاکتور پرداخت، براساس تعرفه، هزینههای مربوط به دارو و درمان را دریافت کند.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان از پوشش ۶ نوع از اختلالات توان یابان شامل جسمی حرکتی، کم توان ذهنی، اختلالات روانی، بینایی، شنوایی، صوت و گفتار و بیماری اوتیسم سطح یک تا ۳ خبر داد و گفت: بیماران تحت پوشش بیمه سلامت فقط ۳۰ درصد تعرفههای بخش دولتی و خصوصی را پرداخت میکنند و ۷۰ درصد بقیه از سوی بیمه سلامت پرداخت میشود.
دکتر عاطف راد افزود: مردم استان میتوانند با شماره گیری کد دستوری #۱۶۶۶* از طریق گوشی همراه خود از داشتن بیمه پایه درمان و یا اعتبار آن مطلع شوند.