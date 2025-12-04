پخش زنده
امیرحسین حسینزاده به دلیل صحبتهایش پس از دیدار با استقلال خوزستان، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، براساس ابلاغیه صورت گرفته، امیر حسین حسین زاده، بازیکن تیم تراکتور تا ۴۸ ساعت آینده میتواند توضیحات خود را درباره مصاحبه انجام شده پس از دیدار امروز مقابل استقلال خوزستان به کمیته انضباطی ارسال کند.
حسینزاده پس از تساوی بدون گل برابر استقلال خوزستان انتقاد از داوری گفت: من احساس میکنم ما اشتباه کردیم که سال قبل قهرمان شدیم و دوست هم نداریم امسال قهرمان شویم. همه دست به دست هم دادهاند که امسال ما نتیجه نگیریم. ما را به حال خودمان رها کنید و بگذارید فوتبالمان را بازی کنیم. انقدر ما را اذیت نکنید.